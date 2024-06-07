Подъезд обрушился после удара ВСУ в Луганске

Днем в пятницу, 7 мая, в результате ракетного удара ВСУ в Луганске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, в Луганске произошла серия взрывов, после чего в городе начался пожар. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале, что атака продолжалась около семи минут.

По предварительным данным, системы ПВО сбили все объекты. Мирошник предупредил, что могут быть последствия от падения обломков. Власти начали подомовой обход.

Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявила РИА Новости, что пострадали 20 человек, включая ребенка. По ее данным, ВСУ выпустили около шести ракет ATACMS.