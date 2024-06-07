Один из богатейших людей Польши найден мертвым

Полиция нашла тело одного из богатейших людей Польши
Польская полиция нашла тело одного из самых богатых бизнесменов страны Ежи Кржановского. Об этом сообщил пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский, слова которого передает Wirtualna Polska.
Основатель крупной мебельной компании вышел на пешую прогулку утром 6 июня и пропал. Через несколько часов его родственники уведомили экстренные службы. Поиск вели с помощью собак и дронов, удалось обнаружить телефон бизнесмена, а около часа ночи нашли и тело.
По информации источников Wirtualna Polska, 54-летнего Кржановского обнаружили неподалеку от его дома, причиной смерти мог стать обширный инфаркт.
В апреле скончался бизнесмен, экс-владелец торгового комплекса "Три кита" Сергей Зуев, известный как "мебельный король".
В марте умер Олег Кан, известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий, известный как "крабовый король".