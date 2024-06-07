Один из богатейших людей Польши найден мертвым

Польская полиция нашла тело одного из самых богатых бизнесменов страны Ежи Кржановского. Об этом сообщил пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский, слова которого передает Wirtualna Polska.

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Основатель крупной мебельной компании вышел на пешую прогулку утром 6 июня и пропал. Через несколько часов его родственники уведомили экстренные службы. Поиск вели с помощью собак и дронов, удалось обнаружить телефон бизнесмена, а около часа ночи нашли и тело.

По информации источников Wirtualna Polska, 54-летнего Кржановского обнаружили неподалеку от его дома, причиной смерти мог стать обширный инфаркт.

В апреле скончался бизнесмен, экс-владелец торгового комплекса "Три кита" Сергей Зуев, известный как "мебельный король".

В марте умер Олег Кан, известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий, известный как "крабовый король".