Назван подозреваемый в убийстве зампреда движения «Зов народа»

Заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, скончавшегося в результате нападения в подмосковной Лобне, ударили ножом не менее семи раз. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал Shot.

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Заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в подъезде в Лобне. По словам председателя движения Сергея Зайцева, у Еговцева произошел конфликт с поклонником его жены. Неизвестный угрожал мужчине и выслеживал его. Вдова Еговцева рассказала, что мужа «просто разрубили» ножом.

По словам источника канала, в нападении подозревается 37-летний Дмитрий М., который занимался мотокроссом и вел обучение. С женой Антона Еговцева он был знаком еще в юности, тогда же в нее влюбился, а последние несколько месяцев преследовал и угрожал.

«Перед смертью Еговцев сумел дать отпор нападавшему и ранил его. Сейчас убийца в больнице», - пишет Shot.



Мать подозреваемого рассказала каналу, что была с ним ночью в больнице - ее сын лежал на кушетке и «как будто ее и ничего вокруг не слышал».

Межрегиональное общественное движение «Зов народа» занимается сохранением культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.