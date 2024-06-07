$88.76+0.0296.57+0.13
Войти в почту

В Кемерове увеличилось число пострадавших после ДТП с двумя трамваями

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове увеличилось до 140. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК по Кемеровской области.

В Кемерове увеличилось число пострадавших после ДТП с двумя трамваями
© РИА Новости
"В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров - один мужчина не выжил, остальным оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Инцидент произошел 6 июня на Логовом шоссе. Трамвай на полной скорости врезался в другой трамвай. Несмотря на усилия медиков, одного из пострадавших спасти не удалось.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В регионе действует горячая линия +7-923-030-51-01, по телефону которой родственники могут узнать о состоянии пострадавших. Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Однако Telegram-канал Baza сообщил, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП.

В апреле 2024 года трамвай прошел ежегодный технический осмотр.

Замглавы Минтранса Валентин Иванов заявил, что для предотвращения повторений подобных ситуаций, необходимо выяснить причины аварии.

Происшествия
Валентин Иванов
Следственный комитет
Минтранс РФ
Горячая новость