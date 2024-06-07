Назван главный подозреваемый в убийстве зампреда движения «Зов народа»

Главным подозреваемым в убийстве общественника Антона Еговцева оказался тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По данным источника Telegram-канала, 37-летний Матвеев давно был знаком с женой Еговцева Екатериной и влюблен в нее, последние несколько месяцев он преследовал женщину и угрожал ей. 7 июня сталкер подкараулил мужа возлюбленной и как минимум семь раз ударил его ножом.

Сообщается, что убийца жил в подмосковной Лобне, занимался мотокроссом и обучал этому других. Сейчас Матвеев находится в больнице, так как перед смертью Еговцев сумел дать ему отпор и сам ранил нападавшего. До этого мужчины пытались разрешить конфликт, два месяца назад между ними уже была драка. Сегодня стало известно, что зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева убили, когда он возвращался из магазина домой. Вооруженный ножом убийца напал на него в подъезде, общественник скончался от потери крови.

До этого одной из версий убийства считалась профессиональная деятельность жертвы. "Зов народа" написал несколько десятков жалоб на российских звезд. В том числе на Лолиту Милявскую, Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Анастасию Ивлееву и др.