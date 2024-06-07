Начато расследование после расправы над зампредом «Зов народа» в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после расправы над 37-летним жителем Лобни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о заместителе председателя движения «Зов народа» Антоне Еговцеве. Задержан подозреваемый, накинувшийся на него с ножом.

По данным следствия, 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе драки подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом Еговцеву. От обильной кровопотери он не выжил.

Следствие выяснило, что причиной конфликта стало то, что подозреваемый долгое время преследовал жену общественника. Напавший также был ранен в ходе драки с Еговцевым, он сейчас в реанимации.