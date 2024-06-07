В Москве водонагреватель загорелся и ударил током мужчину, который решил помыться во время отключения горячей воды. Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадавший находится в больнице с ожогами головы, лица, рук и ног.

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Инцидент произошел в начале недели, в доме на 3-ей Институтской улице, где временно отключили горячую воду. 55-летний мужчина пошел принять душ и включил бойлер. В устройстве произошло короткое замыкание: оно загорелось, а огонь перекинулся на полотенца и другие вещи.

Прибывшие в квартиру пожарные ликвидировали пожар, а пострадавшего экстренно госпитализировали. Проводится проверка по факту происшествия.

Напомним, что 5 июня женщина погибла в пожаре, который произошел в частном доме в селе Комсомольское Ивановской области. Супруг погибшей увидел огонь и попытался залезть внутрь через окно, однако не смог помочь жене. Причиной возгорания стала музыкальная колонка.