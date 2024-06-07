Появились кадры пылающей нефтебазы под Киевом

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео горящей нефтебазы в Киевской области. На кадрах видно, как в небо поднялся густой черный столб дыма. По данным репортера, огонь охватил объект в поселке Гребенки после «ночного прилета». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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Ранее глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов загорелся промышленный объект в столичном регионе Украины. По его словам, работали силы противовоздушной обороны. Экстренные службы пытаются ликвидировать возгорание, пострадавших, по его словам, нет. На какое именно промпредприятие пришелся инцидент Кравченко не уточнил. Министерство обороны России данную информацию также не комментировало.

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Утром 7 июня сообщалось о нескольких взрывах в Хмельницкой области Украины. Подробности при этом местные СМИ не приводят. Официальные власти также эту информацию не комментировали. По некоторым данным, взрывы прозвучали в Староконстантинове.

За несколько часов до этого сообщалось о взрывах в Одессе. Местные паблики уточнили, что они зафиксированы в Черноморске. До этого в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.