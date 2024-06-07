Задержанному в Москве французу предъявили обвинение

Задержанному в Москве гражданину Франции предъявили обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Дело ведет Следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве.

По данным СК, на протяжении нескольких лет фигурант, имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России.

Речь шла о данных, которые могли быть использованы против безопасности РФ. В этих целях он неоднократно посещал Россию, в том числе Москву, где проводил встречи с российскими гражданами.

Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом об избрании обвиняемому меры пресечения. Как сообщалось ранее, гражданина Франции задержали в Москве по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. В отношении него возбудили уголовное дело.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный в России француз не был трудоустроен в своей стране. По словам Макрона, мужчина вел трудовую деятельность в некоммерческой организации в Швейцарии.