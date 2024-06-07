Появились подробности расправы над зампредом движения «Зов народа» в Подмосковье

Киллер хитростью выманил из квартиры 37-летнего заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, чтобы расправиться с ним. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

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По его словам, преступник выключил автоматику на щитке квартиры Еговцева, а когда он вышел в подъезд проверить, что произошло, на него напали с ножом. Один из ударов общественник получил в горло, добавил источник, раскрывая подробности расправы.

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Еговцева нашли без признаков жизни от обильной кровопотери с множественными ранениями. Его родные подозревают в нападении психопата, который преследовал общественника и его семью.

По данным Telegram-канала Mash, преступник тоже ранен, его увезли в больницу.