Зампреда движения «Зов народа» зарезали в подъезде в Подмосковье

Заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в подъезде в подмосковной Лобне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на председателя движения «Зов Народа» Сергея Зайцева.

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По словам общественника, у Еговцева произошел конфликт с поклонником его жены. Неизвестный угрожал мужчине и выслеживал его.

«Периодически бывало даже в квартиру он стучался, угрожал. В полицию заявлялось, на видео записано, как он по горлу пальцем себе проводил. Местный отморозок», — заявил Зайцев.



По словам вдовы погибшего Екатерины, накануне злоумышленник напал на Еговцева в подъезде. Он выключил свет и набросился на мужчину с ножом. По словам женщины, ее супруга «просто разрубили».

На странице движения во «ВКонтакте» также появилось сообщение о гибели Еговцева. «Зов Народа» подчеркивает, что следствие по факту происшествия продолжается. Задержан ли убийца — неизвестно.

Напомним, что «Зов народа» — межрегиональное общественное движение. Оно занимается сохранением культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.