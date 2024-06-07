Зампреда движения «Зов народа» зарезали в подъезде в Подмосковье
Заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в подъезде в подмосковной Лобне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на председателя движения «Зов Народа» Сергея Зайцева.
По словам общественника, у Еговцева произошел конфликт с поклонником его жены. Неизвестный угрожал мужчине и выслеживал его.
«Периодически бывало даже в квартиру он стучался, угрожал. В полицию заявлялось, на видео записано, как он по горлу пальцем себе проводил. Местный отморозок», — заявил Зайцев.
По словам вдовы погибшего Екатерины, накануне злоумышленник напал на Еговцева в подъезде. Он выключил свет и набросился на мужчину с ножом. По словам женщины, ее супруга «просто разрубили».
На странице движения во «ВКонтакте» также появилось сообщение о гибели Еговцева. «Зов Народа» подчеркивает, что следствие по факту происшествия продолжается. Задержан ли убийца — неизвестно.
Напомним, что «Зов народа» — межрегиональное общественное движение. Оно занимается сохранением культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.