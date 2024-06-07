Названа причина закрытия аэропорта в Иркутской области

Аэропорт в городе Бодайбо, который является центром золотодобычи Иркутской области, закрыт из-за размыва взлетно-посадочной полосы до вторника. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.

"Мы закрыты до 9 июня до 10:00 (05:00 мск)", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что в аэропорту грунтовая взлетно-посадочная полоса и она оказалась размытой из-за дождей. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Бодайбо до среды 12 июня прогнозируются осадки.



По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, восемь рейсов, запланированные на 7 июня по маршрутам Иркутск - Бодайбо и Бодайбо - Иркутск, отложены до 9 июня. К слову, аэропорт выполняет рейсы только в этом направлении.

"Авиакомпаниями "ИрАэро", "Ангара" организовано размещение пассажиров в гостиницах с предоставлением горячего питания и напитков, их багажа - в камере хранения", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.

В конце апреля аэропорт закрывался на несколько дней также из-за размыва полосы.

Бодайбо - административный центр Бодайбинского района, который граничит с Республикой Саха (Якутия), Республикой Бурятия и Забайкальским краем. В городе проживают более 13 тыс. человек. Аэропорт Бодайбо имеет статус регионального, обеспечивает регулярное авиасообщение с областным центром - Иркутском, расположенном в 882 километрах.