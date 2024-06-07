Москвичке случайно удалили не тот орган и оставили бесплодной

Жительница Москвы обвинила оперировавшего ее хирурга во врачебной ошибке, из-за которой ей удалили здоровую маточную трубу вместо воспаленной, что привело к бесплодию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным канала, операцию 41-летней женщине провели операцию в московской клинике после того, как ей диагностировали воспаление левой маточной трубы. Однако во время операции врач вырезал здоровую правую маточную трубу.

Неделю после оперативного вмешательства, по словам женщины, она мучилась от боли и была все время в полуобморочном состоянии. И только через семь дней, когда в левой маточной трубе скопился гной и развился перитонит, ей вырезали уже воспаленный орган, утверждает Shot.

В итоге женщина оказалась бесплодна, о чем узнала только после второй операции, а удаление здоровой маточной трубы ей объяснили «неким возникшим осложнением». При этом на вопрос о том, почему после первой операции в теле остался воспаленный орган, лечащий врач ответил фразой: «Так бывает».

Пострадавшая написала в марте 2024 года заявление в правоохранительные органы. У москвички есть 14-летний сын, однако она хотела еще одного ребенка. Обвиняемый во врачебной ошибке хирург от комментариев отказался.

Ранее после операции в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова умер продюсер Петр Гаврилов. После чего Росздравнадзор подал иск в суд на клинику. Ведомство провело проверку и обнаружило целый ряд нарушений обязательных лицензионных требований.