Участника ЧВК «ЕНОТ» потребовали посадить на 14,5 года

В Кунцевском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу Андрея Молокоедова, которого следователь назвал научным руководителем частной военной компании (ЧВК) "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ). Об этом пишет "Коммерсантъ".

По версии следствия, экс-советник директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедов в 2018 году возглавил преступную группировку, которая действовала под ЧВК "ЕНОТ". Ее участники напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, у которого был конфликт из-за земельного участка с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов.

Во время заседания прокурор потребовал признать мужчину виновным в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством. Обвинитель попросил для подсудимого 14,5 года лишения свободы.

Молокоедов уже более пяти лет находится под стражей. В 2022 году Мосгорсуд аннулировал 14-летний приговор Молокоедову и направил дело на повторное рассмотрение. Его защита настаивает на полном оправдании в связи с отсутствием события преступления.