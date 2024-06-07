Взрыв газового баллона на крыше пятиэтажки в Магадане попал на видео

Газовый баллон взорвался на крыше горящей магаданской пятиэтажки, сообщил Telegram-канал SHOT. Сообщений о пострадавших нет, возгорание уже ликвидировано.

Возгорание рубероида произошло во время ремонтных работ в пятиэтажном доме на улице Карла Маркса. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Ранее два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии.