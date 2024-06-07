Взрыв жилого дома в российском регионе сняли на видео

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В Магадане жилой дом взорвался из-за газового баллона на крыше. Об этом, публикуя момент взрыва, сообщает Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар на крыше многоквартирного дома. Там впоследствии раздается мощный взрыв, виден шар пламени. От громкого звука у части машин срабатывает аварийная сигнализация.

По информации канала, пожар начался утром в пятницу, 7 июня. На крыше рабочие проводили ремонт крыши, где впоследствии взорвался баллон с газом. Предварительно, никто не пострадал, пожар локализовали на площади 100 метров.

Ранее в гостинице «Волга Премиум» в Чебоксарах произошел взрыв, пострадали восемь человек. ЧП произошло в ресторане гостиничного комплекса. Предварительно, в помещении взорвался баллон с газом.