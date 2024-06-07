Катер береговой охраны КНР столкнулся с лодкой филиппинских ВМС в ЮКМ

Береговая охрана Китая блокировала продвижение филиппинских судов береговой охраны в Южно-Китайском море (ЮКМ), в результате чего произошло столкновение китайского и филиппинского надувных катеров. Об этом сообщил телеканал GMA News, который опубликовал кадры произошедшего 19 мая инцидента, о котором стало известно сейчас.

"Несмотря на информирование береговой охраны Китая по радио и системе громкой связи о гуманитарном характере нашей миссии по медицинской эвакуации, они продолжили совершать опасные маневры и даже намеренно протаранили надувной катер филиппинских Военно-морских сил (ВМС)", - сказал командующий береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла.



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Береговая охрана КНР нередко применяет водометы против филиппинских судов в районе рифов Аюнгин и Скарборо в ЮКМ. Последний такой случай был отмечен 30 апреля. Другой серьезный инцидент произошел 5 марта, когда филиппинская береговая охрана заявила, что ее корабль получил повреждения в результате столкновения с кораблем береговой охраны КНР у спорного рифа. Тогда пострадали четыре человека, а Пекин возложил ответственность за инцидент на Манилу.

Китай несколько десятилетий ведет споры с несколькими странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.