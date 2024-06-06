Ростовские охранники избили участника СВО из-за надписи «Вагнер»

Охранники автовокзала в Ростове-на-Дону избили участника СВО из-за надписи «Вагнер 92» на автомобильных номерах. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на 1rnd.ru.

Как заявил участник СВО, охранники заметили надпись на номерах, после чего стали оскорблять водителя. В итоге конфликт перерос в драку. Пострадавший мужчина также добавил, что охранники помочились на его военный билет.

На ситуацию уже обратила внимание транспортная полиция. В данный момент сотрудники правоохранительной службы устанавливают личности охранников.

Ранее в Ростовской области без вести пропал исчез участник СВО.