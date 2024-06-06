Конфликтом цыган с волгоградцами заинтересовался СК

В Волгограде организована доследственная проверка по информации СМИ о неправомерных действиях посетителей магазина, пишет в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Инцидент произошел в четверг, 6 мая, возле магазина на 39-й Гвардейской в Краснооктябрьском районе областного центра.

В пресс-службе пояснили, что специалисты в ходе мониторинга средств массовой информации обнаружили публикации о произошедшем конфликте.

«Группа лиц, предположительно цыганской национальности нарушала общественный порядок, проявляя явное неуважение к жителям Волгограда и оскорбляя их по национальному признаку», — уточнили в ведомстве.



В СК отметили, что организовано проведение доследственной проверки по ст.213 УК РФ (хулиганство). По ее результатам следователями будет принято процессуальное решение.