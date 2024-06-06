Поблизости от армянского города Абовяна произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского МВД.

Отмечается, что взрыв произошел на автозаправочной станции на участке дороги Ереван — Севан поблизости от города Абовян. Информации о причинах взрыва, как и о возможных пострадавших, пока не поступало.

«Служба 911 получила множество звонков с сообщениями о взрыве на одной из автозаправок на втором километре участка дороги Ереван — Севан. В результате взрыва возник пожар. На место выехали боевые расчеты спасательной службы МВД», — сообщили в ведомстве.



Город Абовян расположен всего десяти километрах от Еревана и является важным логистическим центром между армянской столицей и северо-востоком страны — через него проходит автодорога, а также железнодорожное полотно.

Ранее мощный взрыв прогремел в столице Эстонии.