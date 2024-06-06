Торговый центр пострадал при взрыве беспилотника в Израиле

Здание торгового центра в районе города Кирьят-Шмона на севере Израиля повреждено в результате взрыва беспилотника. Об этом сообщил портал Ynet.

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По его сведениям, пострадавших в результате инцидента нет.

В свою очередь пресс-служба израильской полиции проинформировала, что стражи порядка сейчас работают на месте падения снаряда в районе Кирьят-Шмоны, расположенной в нескольких километрах от границы с Ливаном. Согласно данным правоохранительных органов, сообщений о пострадавших пока не поступало, но зафиксирован материальный ущерб. По информации пресс-службы полиции, силовики сейчас оцепляют место происшествия и ищут обломки аппарата.