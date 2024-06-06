Мужчина проник в чужую квартиру в Москве и взял в заложники детей

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в том, что он проник в чужую квартиру на юго-западе Москвы и незаконно удерживал в ней двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище») и ч. 1 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»)», – говорится в сообщении.



По данным следствия, 6 июня 2024 года мужчина 1992 года рождения, предположительно находясь в состоянии наркотического опьянения, незаконно проник в квартиру дома, расположенного на юго-западе Москвы, откуда вытолкнул живущую там женщину. После этого фигурант заперся в квартире, где удерживал ее двоих несовершеннолетних детей и угрожал их убить.

Уточняется. что потерпевшая незамедлительно вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые освободили детей. В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Жизни и здоровью несовершеннолетних ничто не угрожает.