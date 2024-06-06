В Москве арестовали альфонса с сайта знакомств

Черемушкинский суд Москвы арестовал афериста, который разводил на деньги женщин с сайтов знакомств. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

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Согласно документам суда, Сергей Любовников рассказывал женщинам вымышленную историю своей жизни, приводя подробности о службе в органах, наличии званий и стремительно развивающемся бизнесе. После того, как у него получалось войти в доверие к ним, он начинал предлагать им сомнительные способы заработка или под предлогом случайных неприятностей занимал крупные суммы. В результате одна из обманутых аферистом женщин обратилась в полицию и его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд отправил Любовникова в СИЗО до 4 августа 2024 года. При избрании меры пресечения учли приговор Кунцевского суда Москвы, который назначил ему условный срок. Число пострадавших от действий афериста и сумма ущерба не уточняется.