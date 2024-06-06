Гаишники раскрыли подробности перестрелки с убийцей скейтера в Москве

Сотрудники ГАИ, преследовавшие убийцу скейтера в Москве Андрея Демина, раскрыли подробности его задержания. Интервью с ними опубликовал Telegram-канал 112.

По словам гаишников, убийца пытался убежать от них и проигнорировал требования остановиться. Затем преступник направился в сторону детской площадки, где на тот момент находились дети и их семьи. Оттуда он произвел порядка 10-15 выстрелов. Правоохранители крикнули людям найти укрытие и попытались убрать детей. Убийца же открыл огонь по сотрудникам.

Преступника в итоге удалось настигнуть у леса. Он спрятался за деревом, принял боевую стойку и был готов стрелять. По словам гаишников, убийца не оставил им выбора, поэтому пришлось стрелять на поражение.

Стали известны подробности расправы над скейтером в Москве

6 июня в Москве застрелили мужчину. По данным СМИ, преступник преследовал жертву и выстрелил в нее несколько раз из АКС-74У, после чего скрылся. Погибшим оказался 34-летний Константин Балишанский — скейтер, бывший участник команды NikeSB. С возможным преступником, 35-летним Андреем Деминым, Балишанский был знаком.

Предполагаемого убийцу поймали спустя 2,5 часа, при задержании он не менее 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ и сам был ранен в голову. При себе у мужчины обнаружили кастомный АКС-74У «Ксюха», магазины к нему, военный нож, карту местности, защитные очки, бинокль, комплект камуфляжной формы, сухпаек и воду.

Ранее появилось видео, как убийцу скейтера в Москве увозят на карете скорой помощи.