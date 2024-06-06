В Кемерово задержали директора КЭТК после ДТП с двумя трамваями

В Кемеровской области в рамках расследования дела о ДТП с двумя трамваями задержали директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания». Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

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Задержанных подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли за собой смерть человека по неосторожности.

«По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра. В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 100 пассажиров — один мужчина скончался», — говорится в тексте.



Отмечается, что степень тяжести полученных травм других пассажиров устанавливается, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. В КЭТК провели обыски и изъяли необходимую техническую документацию.