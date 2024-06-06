Пасечник: найдены исполнители убийств двоих депутатов парламента ЛНР

Виновных в убийствах двух депутатов парламента ЛНР Олега Попова и Михаила Филипоненко нашли. Об этом в четверг, 6 июня, рассказал глава республики Леонид Пасечник.

— К большему сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли, — констатировал глава ЛНР.



Инцидент, о котором идет речь, произошел осенью прошлого года. В Луганске при подрыве личных транспортных средств погибли бывший глава Совместного центра контроля и координации ЛНР и депутат Михаил Филипоненко, а также депутат Олег Попов, передает РИА Новости.

Днем 12 апреля в Северном административном округе столицы на Коровинском шоссе произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. В результате детонации пострадал его владелец — бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.