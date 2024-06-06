Смехов выступил в суде по делу Беркович и Петрийчук

Советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов прокомментировал спектакль режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук «Финист — Ясный Сокол». Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания Второго западного окружного военного суда, на котором рассматривалось дело Беркович и Петрийчук по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, Смехов выступил в качестве свидетеля. По его словам, спектакль не оправдывает терроризм, а, напротив, несет в себе антитеррористический посыл.

«Оправдания ИГИЛ (организация, запрещена в России) там нет никаким образом. И пьеса и спектакль настойчиво предупреждает о такой беде как сочувствие террористам и врагам нашего отечества», — заявил Смехов.



Ранее в Москве началось рассмотрение дела Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. По версии обвинения, их пьеса «Финист — Ясный Сокол» несут в себе элементы оправдания терроризма. Сами обвиняемые свою вину не признали.