СМИ раскрыли схему вовлечения в «Империю могущественных ведьм»

Глава оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (Алена Полынь) предлагала неофитам большое количество разнообразных услуг, разработала и внедрила целую схему по медленному вовлечению в «секту», пишет «Комсомольская правда».

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Ранее силовики задержали главу организации по обвинениям в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.

По словам журналистов, особое место среди всех организаций Суликовой занимала «Империя сильнейших ведьм». Сектой эта организация официально не признана, констатировали они, но методы и подходы очень сильно напоминают ее.

На сайте «Империи» любой желающий мог найти услугу по душе. В частности, приобрести самый дорогой курс — «посвящение в ведьму». Общая его стоимость составляет, по данным редакции, порядка 100 тыс. рублей за 4 года. Кроме того, в ряде случаев, требовалось отречься от близких людей.

«Я прошла посвящение во «всадника». Мне показали «силы», что надо отказаться от общения с определенными людьми. Я послушала их. Тяжело было, я осталась одна совершенно: без друзей и мужчины», — призналась одна из «посвященных».



Первый уровень схемы — посвящение «в Рощу», затем во «всадника». Далее следуют «Этап коронования» и «посвящение в тузы». Некоторые семьи проходили все уровни в полном составе.

В подмосковной Ивантеевке находится принадлежащий Суликовой «Международный университет магии и колдовства Хогвартс». В нем можно было записаться на курсы боевой магии, алхимии, колдовства, таро, вуду.

Третья часть бизнеса «ведьмы», по словам журналистов, это «храм» в Зарайском районе Московской области. По мнению местных жителей, незавершенное здание представляет собой на самом деле «Храм сатаны».

«Люди возмущены. Вопреки всем нормам и законам ведьма Алена Полынь построила «храм сатаны», который находится в селе Журавна. Эти ведьмы ничего не боятся и открыто угрожают всем, кто против», — отметил активист Андрей Ковалев.



По предварительным данным, в организации Полынь были вовлечены до 10 тыс. человек. Точная цифра пока неизвестна. Вместе с тем, на YouTube число ее подписчиков достигает 500 тыс., а некоторые видео посмотрели по 3 млн пользователей.