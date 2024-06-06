Пожар произошел в трехэтажном административно-складском здании на Каширском шоссе, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве заявили, что площадь пожара и причины его возникновения устанавливаются. На месте происшествия уже работают спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее на ВДНХ загорелась крыша двухэтажного здания. Из-за пожара из здания эвакуировали около 20 человек. Позже возгорание локализовали.

До этого в центре Москвы загорелось реконструируемое здание. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.