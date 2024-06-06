Суд вынес приговор показывавшему детям порно водителю автобуса

Краснодарский краевой суд приговорил водителя школьного автобуса, который показывал и пересылал детям порнографию, к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Речь идет о 55-летнем жителе Успенского района. Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, его признали виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов.

«Установлено, что подсудимый неоднократно демонстрировал несовершеннолетним видеоролики порнографического содержания, а также пересылал их школьницам посредством мессенджера. Расследование проводилось СУ СК России по Краснодарскому краю», — говорится в тексте.



По итогам слушаний, которые проходили в закрытом режиме, мужчину приговорили к семи годам колонии строго режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на пять лет.