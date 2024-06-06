Стали известны подробности расправы над скейтером в Москве

В районе Кунцево в Москве мужчина открыл стрельбу, после чего скрылся. Тело жертвы обнаружили на улице Алексея Свиридова, сообщила столичная прокуратура. По данным ведомства, на месте преступления нашли шесть гильз.

Как писал Mash, преступник караулил погибшего у дома, где тот жил. Убийца заранее заклеил камеры домофона. В маске и кепке, он сидел около подъезда на скамейке и ждал, пока мужчина выйдет.

"Потом шел за молодым человеком несколько метров и начал стрелять. Добил уже у стройплощадки", - говорится в публикации.



Telegram-канал 112 опубликовал видео с моментом преследования и убийства.

Преступника выследили спустя 2,5 часа на Аминьевском шоссе. В МВД сообщили, что при задержании он оказал сопротивление и не менее 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ. Инспекторы открыли огонь в ответ и ранили убийцу в голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. При себе у мужчины обнаружили кастомный АКС-74У "Ксюха", магазины к нему, военный нож, карту местности, защитные очки, бинокль, комплект камуфляжной формы, сухпаек и воду, писал Mash.

Мотивы стрелка сейчас выясняют следователи. Изначально СМИ и МВД сообщали, что убийство было заказным. Однако позже в прокуратуре заявили, что приоритетной версией является личный конфликт между преступником и жертвой. Следственный комитет уточнил, что он возник на почве ревности.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему).

Убийца и жертва знали друг друга

СМИ удалось выяснить личность погибшего мужчины. По данным Shot, жертвой оказался 34-летний Константин Балишанский. Он был достаточно известной фигурой в столичных кругах скейтеров. В 16 лет он стал первым в команде NikeSB Россия. В разное время его спонсорами были спортивный бренд Freestyle Dist и бренд одежды Elwood.

Baza сообщила, что в 20 лет Балишанский сломал ногу и с тех пор на прежнем уровне не выступал. Никаких других увлечений, кроме скейтбординга, у погибшего не было.

"После травмы Константин подрабатывал то грузчиком, то чинил компьютеры, на обычную работу не устраивался", - отметил Telegram-канал.



При этом, по информации Mash, Константин в последнее время работал в компании своего отца Андрея Балишанского, который возглавляет Mediasystem Group. Shot уточняет, что погибший занимал в фирме позицию системного администратора.

Соседи Балишанского рассказали, что он был спокойным и неконфликтным человеком. Жильцы дома никогда не видели его в шумных компаниях или в нетрезвом виде. Однако Baza со ссылкой на близких Константина пишет, что мужчина был вспыльчивым и всегда на взводе. При это о серьезных конфликтах с кем-либо его родители не знали.

По сообщению прокуратуры, в убийстве подозревают мужчину 1988 года рождения. Mash пишет, что его зовут Андрей Демин, ему 35 лет. По информации Telegram-канала, убийца и жертва вместе работали в Mediasystem Group.

Baza также сообщает, что Балишанский и Демин были знакомы. Однако объединяла их не работа, а увлечение скейтбордингом. Убийца, как уточняет канал, ранее работал журналистом на портале Proskater.

Кроме этого, известно, что у Демина была судимость - в 2009-м он получил четыре года условно за хранение и сбыт героина.

Конфликт возник из-за девушки

По данным источников Shot, Андрей Демин планировал убийство Балишанского несколько месяцев.

"В начале февраля неизвестные начали активно пробивать личные данные мужчины во всевозможных слитых базах и в теневом сегменте интернета, заказывать на него досье. Изучали его повседневные маршруты, места, где он бывает", - говорится в публикации.

Mash сообщает, что конфликт между Деминым и Балишанским возник из-за девушки. При этом отец Константина сказал, что не знает, кто мог убить его сына. Telegram-канал пишет, что Андрей Балишанский в разговоре с отцом не упоминал об Андрее Демине и не рассказывал о своей девушке.

Расстрелявший скейтбордиста в Москве приходил во двор и сидел на лавочке за несколько дней до преступления, рассказала NEWS.ru соседка убитого мужчины.

Женщина отметила, что он был одет в черную кепку, спортивную одежду, а на лице у него была маска.

Я до сих пор пребываю в шоке, потому что на днях видела этого мужчину на лавочке у нас во дворе. Он также сидел в маске, черной кепке и спортивной одежде, — уточнила соседка.

По словам женщины, с убитым лично она знакома не была, но жила в одном с ним подъезде. Собеседница издания уточнила, что тот не создавал никаких проблем, жалоб на него не поступало. Она добавила, что мужчина жил один.

С убитым я лично не была знакома, но мы жили в одном подъезде и никаких проблем он вроде бы не создавал. По крайней мере на шум, выпивки никто не жаловался. Конфликтов он тоже не устраивал. Жил один, без девушки. Поэтому кто и за что мог расстрелять не знаю. Пусть полиция разбирается, — заключила соседка.

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Убитого на западе Москвы мужчину не замечали в каких-либо конфликтах, междоусобицах и спорах во дворе. Подробностями произошедшей утром 6 июня расправы и о том, как убийца бегал с оружием по двору, со «Звездой» поделилась местная жительница Валерия.

«В районе 10:30 часов утра мой муж проснулся от частых выстрелов из не автомата, а карабина, потому что между выстрелами были такие промежутки. Скорее всего, убийца бегал просто по двору, потому что, со слов дворника, он от него убежал тоже. Он в его взгляде, он был в фокусе тоже, и дворник, мамы с детьми - ну, то есть все гуляли в этот день. И он заметил вот эту жертву, начал гнать, соответственно, тоже вот так, с выстрелами, со словами "Стоять, я буду стрелять!", с матными словами. И, соответственно, он его здесь застрелил», - сообщила женщина.



Валерия добавила, что услышала еще пару подобных выстрелов. Она предположила, что одним выстрелом нападавший попал, «видимо, куда-то в ногу, а потом увидел, что жертва шевелится, и два раза убил его выстрелом в голову». После этого приехала Росгвардия, отметила она.

Ей удалось побывать за оцеплением, где, по ее словам, находится огромное количество сотрудников полиции, ДПС, Росгвардии и автомобили с номерами ФСО (Федеральная служба охраны РФ). Также, по словам Валерии, подобного происшествия у них во дворе никогда не было, а погибшего она видела прежде, назвала его «обычным спокойным молодым человеком без агрессии всякой».

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Следователи и криминалисты Следственного комитета в ходе обыска по месту регистрации подозреваемого в убийстве мужчины на западе Москвы нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Следователями и криминалистами столичного [ГСУ] СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого обнаружены магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование", - сказали в пресс-службе.



Опрошенные RT эксперты рассказали, что за оружие было найдено у подозреваемого в убийстве в Москве, а также отметили его профессиональную подготовку.

Как заявил военный обозреватель Александр Бутырин после просмотра видео, у нападавшего профессиональный хват оружия, мужчину, по его словам, можно назвать обученным.

«99% это АКС-74У, она же «Ксюха», — назвал модель найденного оружия эксперт.



Тренер-преподаватель по стрелковым видам спорта Максим Парменов в беседе с RT также отметил, что у подозреваемого есть опыт обращения с оружием, он использовал АКС-74У.

«Коллиматорный прицел типа Vector Optics китайского производства, покрашен. Цвет окраски оружия нехарактерный для подразделений Российской Федерации. Возможно, это трофейное оружие», — заключил собеседник RT.



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Андрей Демин, подозреваемый в расправе над 34-летним скейтером на западе Москвы, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Mash.

По его данным, при задержании преступник получил несколько огнестрельных ранений — в голову, ноги и таз. Первая пуля прошла навылет, а остальные застряли в теле. У мужчины отек мозга. В настоящее время он подключен к ИВЛ.

Как уточняет Mash, у Демина уже есть судимость за незаконный оборот наркотиков. По словам знакомых, в квартире его матери стоял сейф с травматическими пистолетами и дробовиком, а сам злоумышленник не выходил из дома без охотничьего ножа, обернутого в резиновую перчатку, чтобы не оставлять отпечатков.

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Киллеру Андрею Демину, стрелявшему в бывшего скейтера Константина Балишанского на западе Москвы, грозит пожизненный срок. Возможный приговор раскрыл «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в отношении Демина также будет возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ, поскольку он устроил перестрелку с полицейскими. Только за одно это его могут приговорить к пожизненному заключению.

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