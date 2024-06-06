Стало известно состояние подозреваемого в убийстве скейтера в Москве

В СМИ появилась информация о состоянии Андрея Демина — подозреваемого в заказном убийстве 34-летнего проскейтера Константина Балишанского на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, состояние Демина оценивается как тяжелое, сейчас он находится в реанимации. Во время задержания мужчина получил несколько огнестрельных ранений — в ноги, таз и в голову. Попавшая в голову пуля прошла навылет, остальные застряли в теле. В результате у подозреваемого развился отек мозга, его подключили к ИВЛ.

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Источник также отметил, что Демин уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, мужчина хранил дома травматические пистолеты и дробовик.

Ранее на улице Алексея Свиридова на западе Москвы произошло убийство — мужчина в маске несколько раз выстрелил в проскейтера Балишанского, после чего попытался скрыться. Момент убийства попал на видео.