В Новой Москве на дне водоема нашли человеческие останки

Останки человека обнаружены на дне водоема в Новой Москве, по данному факту проводится проверка. Об этом сообщили сообщили в столичном ГСУ СК.

"6 июня на дне водоема в Новой Москве обнаружены останки человека. По данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по городу Москве проводится доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.



В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.