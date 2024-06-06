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В Новой Москве на дне водоема нашли человеческие останки

Останки человека обнаружены на дне водоема в Новой Москве, по данному факту проводится проверка. Об этом сообщили сообщили в столичном ГСУ СК.

В Новой Москве на дне водоема нашли человеческие останки
© РИА Новости
"6 июня на дне водоема в Новой Москве обнаружены останки человека. По данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по городу Москве проводится доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.