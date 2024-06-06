Устроивший стрельбу в Бибирево мужчина объяснил свой поступок

Мужчина, устроивший два дня назад стрельбу в московском Бибирево, заявил, что сделал это из-за бессонницы и звуков птиц с улицы. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Мужчина рассказал, что пневматическое ружье ему подарил друг, но за пять месяцев он его так и не использовал. За три дня до стрельбы он купил к нему металлические пули.

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«4 июня, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, злоумышленник пытался уснуть, но ему якобы мешали звуки птиц, доносящиеся с улицы. Он взял ружье и не менее десяти раз выстрелил из окна квартиры», — говорится в тексте.



В результате действий мужчины пострадали двое прохожих, а также оказалось повреждено остекление автобуса. Ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве и заключили под стражу до 4 августа 2024 году. Отмечается, что мужчина признал свою вину.