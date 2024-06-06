Пожар в здании на ВДНХ ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в административном здании на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

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По информации ведомства, для тушения возгорания привлекли 40 специалистов и 11 единиц техники.

О пожаре стало известно вечером 6 июня. Согласно данным оперативных служб, причиной пожара мог стать удар молнии. В МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Позже спасатели смогли локализовать возгорание, площадь которого составила 110 квадратных метров. В пресс-службе выставочного центра рассказали, что угрозы распространения огня не было. Всех посетителей загоревшегося здания и сотрудников эвакуировали. На месте происшествия дежурили врачи.