СМИ сообщили о сроке, грозящем московскому киллеру

Пожизненный срок грозит киллеру, который выстрелил в мужчину на западе Москвы.

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Киллеру, который выстрелил в бывшего скейтера Константина Балишанского на западе Москвы, грозит пожизненный срок.

Кроме того, в отношении киллера будет возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", так как он устроил перестрелку с полицейскими. Уже это его могут приговорить к пожизненному заключению. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики обезвредили киллера в Москве.