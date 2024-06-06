В Кузбассе возбудили второе дело после столкновения трамваев

Кемеровская полиция возбудила еще одно уголовное дело по факту ДТП с участием двух трамваев, при котором один человек погиб, 119 получили ранения.

"Следователем следственной части СУ УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сообщает УМВД России по Кемеровской области.

Крупное ДТП произошло сегодня в 07:30 утра по местному времени на Логовом шоссе. Трамваи, следовавшие по маршрутам № 3 и № 10, столкнулись на высокой скорости. В результате аварии были травмированы несколько десятков пассажиров, один из них от полученных травм скончался.

Ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

СК назначит ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. По одной из версий у набравшего слишком высокую скорость трамвая могла отказать тормозная система.