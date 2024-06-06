Стало известно, кто погиб при опрокидывании понтона в Петербурге

28-летняя актриса Театра Вахтангова Анастасия Голикова погибла при опрокидывании понтона в Большом пруду Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает StarHit.

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Инцидент произошел во время репетиции постановки, которую должны были показать в честь юбилея Александра Пушкина в Царском селе. Для этого там установили понтон, который был рассчитан на 12 человек. В момент происшествия на нем находились 24 человека.

Голикова погибла, еще два человека получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Погибшая была профессиональной актрисой. Окончила Театральный институт имени Щукина. На сцене Театра имени Вахтангова Голикова была задействована по меньшей мере в двух спектаклях — «Питер Пэн» и «Комедия о вдове», — а также выступала в Театре Наций. Девушка сама занималась постановками: два года назад она представила в казанском Доме актера моноспектакль «Татьяна» по роману «Евгений Онегин».28-летняя актриса Театра Вахтангова Анастасия Голикова погибла при опрокидывании понтона в Большом пруду Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает StarHit.

Инцидент произошел во время репетиции постановки, которую должны были показать в честь юбилея Александра Пушкина в Царском селе. Для этого там установили понтон, который был рассчитан на 12 человек. В момент происшествия на нем находились 24 человека.

Голикова погибла, еще два человека получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Погибшая была профессиональной актрисой. Окончила Театральный институт имени Щукина. На сцене Театра имени Вахтангова Голикова была задействована по меньшей мере в двух спектаклях — «Питер Пэн» и «Комедия о вдове», — а также выступала в Театре Наций. Девушка сама занималась постановками: два года назад она представила в казанском Доме актера моноспектакль «Татьяна» по роману «Евгений Онегин».