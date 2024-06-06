Очевидец описал первые минуты после столкновения трамваев в Кемерове

Перед аварией в Кемерове трамвай начал резко набирать скорость и не затормозил входя в поворот, что привело к страшным последствиям. Об этом РБК рассказали очевидцы произошедшего.

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Сегодня утром на Логовом шоссе в городе Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали около 100 человек, трое из них находились в тяжелом состоянии. Один из пострадавших умер в больнице.

По словам пассажиров, перед ДТП трамвай неожиданно начал набирать скорость и на повороте не затормозил, что привело к крикам ехавших в салоне людей.

«На первом повороте резком люди сзади закричали, потом вроде улыбались из-за неловкости, когда трамвай выровнялся. И тут следующий поворот, уже немного началась паника. Секунда - и сзади уже нет окна», - рассказала одна из пассажиров.



По ее словам, в результате аварии она отделалась ушибами, а больше всех пострадали водитель и люди, которые выпали из окон. Сам момент столкновения все, находящиеся в трамвае, «ощутили как толчок» и обрадовались, что вагон остановился.

Умер один из пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове

Еще один из пассажиров выразил уверенность, что у трамвая отказали тормоза, заметив, что на повороте «упали все, кто стоял».

«Два человека выпали на повороте из окна после столкновения, сам не пострадал. Водителя достали быстро, хорошо, что живая осталась», - отметил он.



Ранее в Кемеровской электротранспортной компании заявили, что среди возможных причин аварии рассматриваются человеческий фактор и техническая неисправность. При этом там уточнили, что трамвай прошел техосмотр в апреле 2024 года, а 2 июня прошел ТО-2 (второе техническое обслуживание).