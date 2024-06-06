Появились кадры с места задержания киллера, убившего мужчину в Москве

В Сети появились кадры с места задержания киллера, который убил 34-летнего Константина Балишанского в Москве. Их опубликовал Telegram-канал Mash.

Арестовать преступника удалось в парке на Аминьевском шоссе. На снимках убийца лежит на земле после того, как его ранили оперативники. Как сообщает ТАСС, мужчина совершил не менее 15 выстрелов в сторону правоохранителей при задержании.

Как уточняет Mash со ссылкой на источники, киллер ждал Балишанского возле его дома. Он заранее заклеил камеры домофона, надел маску с кепкой и сел на скамейке возле подъезда. Когда молодой человек вышел, убийца прошел за ним несколько метров и начал стрелять. Добив пострадавшего возле стройплощадки, злоумышленник сбежал через жилой массив, а потом через лес дошел до Аминьевского шоссе.

Напомним, что убийство произошло в московском районе Фили-Давыдково. Правоохранители считают, что расправа имеет заказной характер. Кто именно мог желать смерти Балишанского — пока неизвестно.

Молодой человек работал системным администратором в фирме своего отца Андрея Балишанского Mediasystem Group. Компания занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия. Также Константин занимался скейтбордингом — в 2006 году он стал первым скейтером в команде «NikeSB Россия».