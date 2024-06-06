Названы возможные мотивы убийства мужчины на западе Москвы

Константина Балишанского, предварительно, убил его коллега. Конфликт случился из-за девушки, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на знакомых погибшего.

По их словам, жертва и киллер вместе работали в Mediasystem Group, которую возглавляет отец погибшего скейтера.

6 июня Mash сообщил, что в московском районе Фили-Давыдково неизвестный, одетый в черную маску, расстрелял 34-летнего проскейтера Константина Балишанского. Отмечается, что стрелок использовал, предварительно, АКС-74У «Ксюха», а после происшествия скрылся во дворах. По данным канала, в МВД предполагают, что убийство было заказным.

Скрывшегося с места стрельбы киллера задержали в Москве

Правоохранители ввели план «Перехват», уголовное дело возбуждено по статье об убийстве и незаконном обороте оружия.

Позднее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник заявил, что убийца был ликвидирован.

Ранее очевидцы рассказали о стрельбе на западе Москвы.