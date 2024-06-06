Стала известность личность киллера, убившего человека в Москве

Стала известна личность киллера, убившего 34-летнего Константина Балишанского в районе Фили-Давыдково в Москве. Как сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники, им оказался Андрей Демин — его доставили с ранением головы в одну из больниц города.

По данным Telegram-канала Mash, раньше Демин работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. В публикации утверждается, что в 2018 году его задерживали за незаконный оборот наркотиков. С собой у киллера был модифицированный АКС-74У «Ксюха», магазины к нему, военный нож, бинокль, карта местности, защитные очки, комплект камуфляжной формы, сухпаек и вода.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в 2018 году Демин работал журналистом на портале Proskater и был знаком с убитым Балишанским. В 2009 году он получил условный срок за хранение и сбыт героина.

Напомним, что убийство произошло сегодня утром на улице Алексея Свиридова. По версии правоохранителей, оно носит заказной характер. Погибший Балишанский работал системным администратором в фирме своего отца. Кроме того, Константин занимался скейтбордингом — в 2006 году он стал первым скейтером в команде «NikeSB Россия».

После убийства киллер скрылся с места происшествия через жилые массивы и лес. Правоохранители смогли задержать его на Аминьевском шоссе. При попытке ареста убийца оказал вооруженное сопротивление и сделал не менее 15 выстрелов в сторону оперативников, получив ранение при ответном огне.