Житель Челябинской области погиб из-за падения мусорного контейнера
В Челябинской области местный житель скончался после того, как на него упал мусорный контейнер.
Инцидент произошел в Южноуральске Челябинской области в четверг, 6 июня. В ходе уборки мусорной площадки мусоровоз опускал пустой контейнер, который по неизвестной причине упал на мужчину.
Пострадавшего доставили в медучреждение с переломами ребер, внутренним кровотечением и другими повреждениями, где он скончался от полученных травм, несмотря на все усилия медиков.
По факту произошедшего правоохранители начали проверку, сообщает URA.RU со ссылкой на данные СКР и источник в медицинской сфере.