Житель Челябинской области погиб из-за падения мусорного контейнера

В Челябинской области местный житель скончался после того, как на него упал мусорный контейнер.

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Инцидент произошел в Южноуральске Челябинской области в четверг, 6 июня. В ходе уборки мусорной площадки мусоровоз опускал пустой контейнер, который по неизвестной причине упал на мужчину.

Пострадавшего доставили в медучреждение с переломами ребер, внутренним кровотечением и другими повреждениями, где он скончался от полученных травм, несмотря на все усилия медиков.

По факту произошедшего правоохранители начали проверку, сообщает URA.RU со ссылкой на данные СКР и источник в медицинской сфере.