Скрывшегося с места стрельбы киллера задержали в Москве

Предполагаемый киллер, застреливший мужчину на западе Москвы, оказал сопротивление в ходе задержания и был ранен. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

Сегодня в московском районе Фили-Давыдково произошло убийство, которое силовики считают заказным. Расправа была у дома, где жил погибший 34-летний системный администратор Константин Балишанский. Убийца открыл огонь возле детской площадки, когда тот вышел к подъезду. Пострадавший пытался сбежать, однако киллер догнал его и добил выстрелом в голову.

После убийства, киллер попытался скрыться, в Москве был объявлен план «Перехват». Сотрудники полиции обнаружили его в районе Аминьевского шоссе и завязалась перестрелка, пишет Telegram-канал Mash.

Стала известна личность жертвы заказного убийства в Москве

Изначально СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в результате киллер был ликвидирован, однако позднее в прокуратуре Москвы уточнили, что он ранен.

«Подозреваемый в убийстве 1988 г.р. задержан. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен. При нем обнаружено оружие, из которого производились выстрелы», - пояснили в ведомстве.



При этом на месте убийства Балишанского, который приходится сыном главе компании специализирующейся на мультимедийном оборудовании, Mediasystem Group Андрею Балишанскому, продолжаются следственные действия.

«Обнаружено не менее 6 гильз», - сообщила прокуратура Москвы.



По словам очевидцев, которые привела «Лента.ру», киллер выстрелил около восьми раз с интервалом в несколько секунд. При этом им показалось, что стреляют из пневматического оружия.

«Я услышала несколько выстрелов, сначала четыре, потом, спустя несколько секунд, еще столько же. Подумала, что это была стрельба из пневматики, что произошли какие-то разборки строителей», - рассказала одна из очевидцев произошедшего.



При этом, по данным Telegram-канала SHOT, мужчина в черном охотился за своей жертвой, другие прохожие его не интересовали.