Неизвестный устроил стрельбу по машинам в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону горожанин открыл стрельбу по автомобилям. Правоохранители приступили к поиску неизвестного.

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Сообщается, что горожане пожаловались на неизвестного, который стреляет по машинам. Так, появилась информация о том, что как минимум одному автомобилю после обстрела требуется замена стекла.

По предварительным данным, злоумышленник вооружен травматическим пистолетом. Он неоднократно стрелял по машинам в одном ЖК.

На данный момент правоохранители приступили к поиску подозреваемого. Устанавливается его личность, а также другие обстоятельства произошедшего, передает Privet-Rostov.ru.