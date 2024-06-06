Знакомый убитого скейтера рассказал о погибшем

Знакомый погибшего в результате нападения на западе Москвы Константина Балишанского Денис рассказал RT о друге.

Отмечается, что Балишанский входил в команду Nike SB — она набирала лучших скейтеров по всему миру.

Сам Балишанский был топовым скейтером российского подразделения команды. На тематических форумах за его успехами следили с 2004 года. Его спонсировали крупные компании Freestyle Dist и Elwood.

Денис рассказал, что раньше ездил с ним на соревнования по скейтборду.

«Он был хорошим, добрым парнем. Не конфликтовал ни с кем. За что его убили, даже предположить не могу», — поделился он.



Ранее в Следственном комитете Москвы заявили, что приоритетной версией убийства на западе Москвы является конфликт на почве ревности.