Десятки человек выбежали из многоэтажки в кузбасском городе из-за горящего кресла
В многоэтажном доме в одном из кузбасских городов произошел пожар. На улицу выбежали десятки человек.
Инцидент произошел накануне, 5 июня, в 21:00 в Юрге. Тогда очевидцы сообщили спасателям о том, что в подъезде многоэтажки на улице Машиностроителей наблюдаются признаки горения. На место прибыли огнеборцы.
К моменту прибытия пожарных из окна на седьмом этаже шел дым. Отмечается, что еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
– Сразу же пожарные в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке, в ходе которой помогли пяти жильцам квартир 7 этажа покинуть задымленный подъезд в спасательных устройствах типа "капюшон". Среди спасенных было двое детей, – рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу.
Уточняется, что медицинская помощь никому не понадобилась.
Открытое горение ликвидировали в 21:16. Так, в результате пожара на лестничной клетке на седьмом этаже сгорело кресло на площади три квадратных метра. В тушении участвовали 15 человек и четыре единицы техники.
Согласно предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.