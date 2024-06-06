Десятки человек выбежали из многоэтажки в кузбасском городе из-за горящего кресла

В многоэтажном доме в одном из кузбасских городов произошел пожар. На улицу выбежали десятки человек.

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Инцидент произошел накануне, 5 июня, в 21:00 в Юрге. Тогда очевидцы сообщили спасателям о том, что в подъезде многоэтажки на улице Машиностроителей наблюдаются признаки горения. На место прибыли огнеборцы.

К моменту прибытия пожарных из окна на седьмом этаже шел дым. Отмечается, что еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

– Сразу же пожарные в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке, в ходе которой помогли пяти жильцам квартир 7 этажа покинуть задымленный подъезд в спасательных устройствах типа "капюшон". Среди спасенных было двое детей, – рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу.



Уточняется, что медицинская помощь никому не понадобилась.

Открытое горение ликвидировали в 21:16. Так, в результате пожара на лестничной клетке на седьмом этаже сгорело кресло на площади три квадратных метра. В тушении участвовали 15 человек и четыре единицы техники.

Согласно предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.