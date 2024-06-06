Женщина с малолетними дочерьми чудом спаслась от стрелка на улице Алексея Свиридова в столичном районе Фили-Давыдково, передает Telegram-канал Mash. Женщина увидела человека в маске с автоматом в руках, который бежал им навстречу и стрелял в прохожих.

Уточняется, что рядом с матерью были ее пятимесячная и девятилетняя дочери. Уже известно, что жертвой вооруженного нападения стал 35-летний мужчина. Убийца выстрелил в него не менее четырех раз, а после сделал контрольный выстрел в упор. Силовики ввели план «Перехват». Предварительно, стрелок, одетый во все черное, скрылся во дворах района Фили-Давыдково.

Ранее в Сети были опубликованы кадры с места убийства на улице Свиридова. Убийца на видео, предположительно, перезаряжает пистолет, подходит к уже раненому мужчине и делает контрольные выстрелы. Автор видеосъемки за кадром недоумевал из-за того, что мужчина добивает жертву, которая никак не сопротивляется.

На московской улице расстреляли мужчину

Ранее в Москве убили 58-летнего мужчину на глазах у его внуков. ЧП произошло в московском парке «Кусково». Москвич отправился поговорить с незнакомцем, но тот немедленно нанес ему ножевое ранение в область сердца и скрылся в сторону платформы Кусково. По описанию свидетелей, злоумышленнику около 50 лет, он невысокого роста, седоволосый, бородатый, одетый в камуфляж.