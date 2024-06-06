Стала известна личность жертвы заказного убийства в Москве

Раскрыта личность жертвы заказного убийства в Москве. По информации Telegram-канала Shot, погибшим оказался 34-летний системный администратор из столичной фирмы, занимавшейся арендой аппаратуры связи.

Расправа произошла возле дома, где жил погибший. Убийца открыл огонь возле детской площадки, когда мужчина вышел к подъезду. Пострадавший пытался сбежать, однако нападавший догнал его и добил выстрелом в голову.

На московской улице расстреляли мужчину

Кто мог заказать жертву пока неизвестно. Следователи выясняют причины происшествия. Киллера разыскивают.