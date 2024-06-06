Руководитель оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елена Суликова (псевдоним — Алена Полынь) упала в обморок в здании суда, где ей должны были избрать меру пресечения по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, во время заседания у Полыни случился припадок и она начала биться головой о прутья клетки, в которой находилась, после чего упала без сознания. В итоге подсудимой вызвали скорую.

Напомним, следствие ходатайствует о заключении Суликовой под стражу. Свою вину она частично признала.

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Полынь обвиняют в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Следственный комитет считает, что с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей Русской православной церкви.

Кроме того, сообщалось, что члены "Империи" предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.